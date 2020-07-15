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Больше 1 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса
Сегодня, 16:18
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Больше 1 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса

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К концу июля числа однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" привито 2 371 человек

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что в Петербурге 1 000 237 человек завершили полный цикл вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, к концу июля числа однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" привито 2 371 человек. Всего в городе вакцинировались 1 328 491 человек.

Недавно Piter.tv сообщал, что 1 августа более 91 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступило на фармбазу в Петербург. Среди 91,8 тыс. доз 55, 8 тыс. доз расфасовано по две, а также 36 тыс. доз – по пять. 

Напомним, что сейчас в городе работают 146 пунктов вакцинации в медицинских организациях, прививки делают выездные бригады, также работают 39 мобильных пунктов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1108 человек привиты препаратом "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцина, вакцинация в петербурге, спутник лайт
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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