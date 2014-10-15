Крупная партия "Спутника Лайт" поступила в Петербург

Всего в Петербурге цикл вакцинации завершили более 1 млн. человек.

Более 91 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступило на фармбазу в Петербург. Среди 91,8 тыс. доз 55, 8 тыс. доз расфасовано по две, а также 36 тыс. доз – по пять. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Неизрасходованный запас вакцины по данным на утро воскресенья – 181279 комплектов, включая двухкомпонентные вакцины и однокомпонентную "Спутник Лайт". Всего разных вакцин с начала пандемии поступило в Петербург более 1,5 млн комплектов, включая "Спутник Лайт".

Сейчас в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации в медицинских организациях, прививки делают выездные бригады, также работают 39 мобильных пунктов.

По данным на 31 июля, в Петербурге 1108 человек привиты препаратом "Спутник Лайт". Однокомпонентная вакцина поступила в 109 пунктов вакцинации в разных районах города. Всего разными вакцинами привито более 1,3 млн человек, более 1 млн уже завершило цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv