Препарат "Спутник Лайт" предназначен для вакцинации граждан от 18 до 60 лет.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что в Петербурге 1108 человек привиты препаратом "Спутник Лайт". Однокомпонентная вакцина поступила в 109 пунктов вакцинации в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Препарат "Спутник Лайт" предназначен для вакцинации граждан от 18 до 60 лет. Всего в городе первично привито 1 316 789 человек, из них 979 700 полностью закончили цикл вакцинации. За минувший четверг первично привито 11 141 человек, вторично - 19 547. Сообщается, что всего за сутки выполнено 31 046 инъекций. Ревакцинировано за четверг 358 человек.

В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских.

Недавно эпидемиолог рассказала, что вакцина используется только единоразово. По ее словам, препарат больше подходит для переболевших горожан. Медик не рекомендует препарат петербуржцам, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией.

Ранее мы информировали, что в Комздраве рассказали, где можно вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv