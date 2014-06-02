В Комздраве рассказали, где можно вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт"

Вакцину доставили в 109 прививочных пунктов.

​​​В Петербурге началась вакцинация препаратом "Спутник Лайт", поступившим в город 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Препарат можно найти в 109 пунктах вакцинации в разных районах Петербурга. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь. Записаться на прививку можно по номеру 122 (Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом), через сайт Горздрав и Госуслуги.

Ранее эпидемиолог рассказала, что вакцина используется только единоразово. По ее словам, препарат больше подходит для переболевших горожан. Медик не рекомендует препарат петербуржцам, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией.

Напомним, на следующей неделе в город приедет долгожданная вакцина "ЭпиВакКорона". Также Петербург запросил у Минздрава крупную партию вакцины "КовиВак".

Фото: pexels.com