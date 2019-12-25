Петербург запросил у Комздрава крупную партию вакцины "КовиВак"

Когда партия поступит в Петербург, пока неизвестно.

В июле петербургский комитет по здравоохранению направил официальное обращение в Министерство здравоохранения России о поставке вакцины "КовиВак". Партия должна быть в количестве не менее 50 тысяч комплектов доз, передает "Фонтанка" со ссылкой на ведомство.

Ближайшие две недели в Петербурге не ждут поставок "КовиВака" и "ЭпиВакКороны". Учитывая, что федеральный центр распределяет препарат по регионам, исходя из возможностей её производства, сказать, когда вакцина может приехать в наш регион, трудно.

В Северную столицу привезли небольшую партию "КовиВака" – 8 580 комплектов доз. В такой ситуации в комитете предлагают вакцинироваться тем, что есть, на данный момент это "ГамКовидВак", он же "Спутник V".

Ранее мы писали, что Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv