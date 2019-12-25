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Петербург запросил у Комздрава крупную партию вакцины "КовиВак"
Сегодня, 15:53
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Петербург запросил у Комздрава крупную партию вакцины "КовиВак"

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Когда партия поступит в Петербург, пока неизвестно.

В июле петербургский комитет по здравоохранению направил официальное обращение в Министерство здравоохранения России о поставке вакцины "КовиВак". Партия должна быть в количестве не менее 50 тысяч комплектов доз, передает "Фонтанка" со ссылкой на ведомство. 

Ближайшие две недели в Петербурге не ждут поставок "КовиВака" и "ЭпиВакКороны". Учитывая, что федеральный центр распределяет препарат по регионам, исходя из возможностей её производства, сказать, когда вакцина может приехать в наш регион, трудно. 

В Северную столицу привезли небольшую партию "КовиВака" – 8 580 комплектов доз. В такой ситуации в комитете предлагают вакцинироваться тем, что есть, на данный момент это "ГамКовидВак", он же "Спутник V". 

Ранее мы писали, что  Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина ковивак, ковивак, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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