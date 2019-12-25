В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

В последний раз партия вакцины в количестве 19 800 комплектов доз поступала в город 16 июля.

На центральную фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) – 81 000 комплектов по одной дозе в ампуле. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Прививочная кампания в Петербурге идет полным ходом. Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Согласно данным на 20 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее в Смольном рассказали, как распределяется вакцина "КовиВак". Так, в Петербурге существует "отложенная запись" на иммунизацию данным препаратом, которую ждут более 17 тыс. человек. Также приоритетное право привиться "КовиВаком" получили медицинские работники.

Фото: Piter.tv