В Петербурге поступили 119 400 комплектов доз "Спутник V"

Запас данной вакцины составляет 228 411 комплектов доз.

На фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины ГамКовидВак (Спутник V) в количестве 119 400 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вакцина регулярно поступает в город. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса. Александр Беглов, губернатор

Запас данной вакцины составляет 228 411 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1020031 человек. Полностью цикл вакцинации завершили 741 456 человек.

В среду, 7 июля, в Петербурге поставили новый рекорд по суточной вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv