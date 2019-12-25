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В Петербурге поступили 119 400 комплектов доз "Спутник V"
Сегодня, 11:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге поступили 119 400 комплектов доз "Спутник V"

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Запас данной вакцины составляет 228 411 комплектов доз.

На фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины ГамКовидВак (Спутник V) в количестве 119 400 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вакцина регулярно поступает в город. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса.

 Александр Беглов, губернатор

Запас данной вакцины составляет 228 411 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1020031 человек. Полностью цикл вакцинации завершили 741 456 человек.

В среду, 7 июля, в Петербурге поставили новый рекорд по суточной вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, вакцина, спунтик
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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