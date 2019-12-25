В Петербурге поставили новый рекорд по суточной вакцинации от коронавируса

В городе хотя бы один компонент вакцины получили более миллиона человек.

Петербург поставил абсолютный рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

За среду, 7 июля, в прививочных пунктах Санкт-Петербурга вакцину получили 28 349 человек: 21 715 были привиты первичным компонентом, более 6 587 завершили курс вакцинации.

В четверг, 8 июля, общее количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса в Петербурге, перевалило за отметку в 1 000 000 человек.

Фото: Piter.tv