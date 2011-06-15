В Петербург поступила вакцина "Спутник Лайт"

Объём поставки – 39320 комплектов доз.

На Фармбазу Петербурга 27 июля поступила партия вакцины "Спутник Лайт". Объём поставки – 39320 комплектов доз. Из них в расфасовке по 1 дозе – 12320 доз и по 5 доз - 27000 доз. Препарат производства ФГБУ НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи.

Вакцину "Спутник лайт" ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Александр Беглов, губернатор

"Спутник лайт" – однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, но привиться ей смогут по рекомендации врача и граждане от 18 до 60 лет.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 267 441 человек, из них 906 133 полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: pexels