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На следующей неделе в Петербург приедет долгожданная вакцина "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На следующей неделе в Петербург приедет долгожданная вакцина "ЭпиВакКорона"

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Вместе с ней ожидаются поставки и других вакцин.

В среднем в сутки в Петербурге вакцинируют 30 тысяч человек в сутки. Максимальная мощность — 40 тыс. человек, но есть ресурсы для наращивания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в июле первую прививку от COVID-19 сделали более 400 тыс. человек. Всего вакцинацию прошли 1,3 млн человек. 

На данный момент в городе 125 тысяч комплектов доз. На следующей неделе в Петербург доставят новую партию "Спутника Лайт" в объеме 91 тыс. В течение ближайших двух недель — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 

Второй партией "Спутника Лайт" будут прививать иностранных граждан. 

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Петербурга 

Теги: вакцина, вакцинация, партия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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