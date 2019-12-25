На следующей неделе в Петербург приедет долгожданная вакцина "ЭпиВакКорона"

Вместе с ней ожидаются поставки и других вакцин.

В среднем в сутки в Петербурге вакцинируют 30 тысяч человек в сутки. Максимальная мощность — 40 тыс. человек, но есть ресурсы для наращивания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в июле первую прививку от COVID-19 сделали более 400 тыс. человек. Всего вакцинацию прошли 1,3 млн человек.

На данный момент в городе 125 тысяч комплектов доз. На следующей неделе в Петербург доставят новую партию "Спутника Лайт" в объеме 91 тыс. В течение ближайших двух недель — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Второй партией "Спутника Лайт" будут прививать иностранных граждан.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Петербурга