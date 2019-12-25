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Иностранным гражданам придется подождать второй партии "Спутник Лайт" в Петербурге
Сегодня, 15:57
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Иностранным гражданам придется подождать второй партии "Спутник Лайт" в Петербурге

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Вакцинация иностранцев будет осуществляться за деньги.

Трудовых мигрантов и иностранных студентов будут прививать от коронавируса следующей партией "Спутник Лайт". Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал вице-губернатор Олег Эргашев.

Первая партия будет использоваться прежде всего для вакцинации переболевших COVID-19. Другие граждане также могут сделать прививку препаратом по рекомендации врача. Партия поступила на этой неделе, всего приехало 39320 тыс. доз. 

Иностранные граждане будут прививаться за деньги. 

"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Иммунитет после нее может сохраняться на протяжении полугода. Требуется сделать одну прививку, а не две, как у других препаратов. 

Исследование "Хеликс" показало, что у пожилых людей вырабатывается больше антител IgG к коронавирусу, чем у молодых. 

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга 

Теги: вакцинация, спутник лайт, трудовые мигранты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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