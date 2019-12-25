Иностранным гражданам придется подождать второй партии "Спутник Лайт" в Петербурге

Трудовых мигрантов и иностранных студентов будут прививать от коронавируса следующей партией "Спутник Лайт". Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал вице-губернатор Олег Эргашев.
Первая партия будет использоваться прежде всего для вакцинации переболевших COVID-19. Другие граждане также могут сделать прививку препаратом по рекомендации врача. Партия поступила на этой неделе, всего приехало 39320 тыс. доз.
Иностранные граждане будут прививаться за деньги.
"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Иммунитет после нее может сохраняться на протяжении полугода. Требуется сделать одну прививку, а не две, как у других препаратов.
Исследование "Хеликс" показало, что у пожилых людей вырабатывается больше антител IgG к коронавирусу, чем у молодых.
Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга
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