Иностранным гражданам придется подождать второй партии "Спутник Лайт" в Петербурге

Вакцинация иностранцев будет осуществляться за деньги.

Трудовых мигрантов и иностранных студентов будут прививать от коронавируса следующей партией "Спутник Лайт". Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал вице-губернатор Олег Эргашев.

Первая партия будет использоваться прежде всего для вакцинации переболевших COVID-19. Другие граждане также могут сделать прививку препаратом по рекомендации врача. Партия поступила на этой неделе, всего приехало 39320 тыс. доз.

Иностранные граждане будут прививаться за деньги.

"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Иммунитет после нее может сохраняться на протяжении полугода. Требуется сделать одну прививку, а не две, как у других препаратов.

Исследование "Хеликс" показало, что у пожилых людей вырабатывается больше антител IgG к коронавирусу, чем у молодых.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга