У пожилых людей вырабатывается больше антител IgG к коронавирусу, чем у молодых

В исследовании приняли участие люди разного возраста, переболевшие COVID-19.

У пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодых. К такому выводу пришли в лабораторной службе "Хеликс". Исследование проводилось совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

В исследовании приняли 1500 человек в возрасте от 18 до 69 человек, перенесшие коронавирус. Речь идет об антителах IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей 60-70 лет количество вырабатываемых антител в 2 раза больше, чем у 20-30-летних. Это также зависит от тяжести перенесенного заболевания. Чем тяжелее протекал COVID-19, тем больше антител.

Эксперты пришли к выводу, что у мужчин уровень антител меняется по-разному. У мужчин антитела достигают пика раньше, но и раньше начинают снижаться - после 60 суток. А у женщин они могут увеличиваться вплоть до 180 суток.

По словам главы комздрава, иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев.

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