Гинцбург: ревакцинированные "Спутником Лайт" на 100% защищены от "омикрона"

Ревакцинированные российской вакциной против коронавируса "Спутник Лайт" получают 100% защиту штамма "омикрон" на три месяца. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам специалиста, 75% привитых содержат вируснейтрализующие антитела к данному штамму.
Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела.
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Ранее врач Астафьева назвала астению и головные боли самыми частыми симптомами омикрон-штамма.
Фото: kremlin.ru
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