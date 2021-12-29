Гинцбург: ревакцинированные "Спутником Лайт" на 100% защищены от "омикрона"

Срок такой защиты составляет три месяца.

Ревакцинированные российской вакциной против коронавируса "Спутник Лайт" получают 100% защиту штамма "омикрон" на три месяца. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, 75% привитых содержат вируснейтрализующие антитела к данному штамму.

Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее врач Астафьева назвала астению и головные боли самыми частыми симптомами омикрон-штамма.

Фото: kremlin.ru