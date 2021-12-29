Врач Астафьева назвала астению и головные боли самыми частыми симптомами омикрон-штамма

Доктор объяснила, что для организма после болезни характерно недомогание.

Российский врач Марина Астафьева назвала астению и головные боли самыми частыми симптомами, проявляющимися у пациентов при заражении "омикрон"-штаммом. Такой информацией специалист поделилась в эфире телеканала "Звезда".

При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные. Марина Астафьева, медик

Эксперт напомнила журналистам о том, что симптомы общего недомогания могут сохраняться и после выздоровления от ковида. Она призвала пациентов позволить организму "прийти в себя" и заложить на это время.

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев.

Фото: Piter.tv