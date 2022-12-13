В Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головные боли

В Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головную боль. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам матери мальчика, сын пришёл домой около 14:30 и жаловался на сильные головные боли. Мама дала ребёнку анальгин, но ему стало хуже, поэтому вызвали скорую помощь.
Подростка доставили в больницу Шлиссельбурга в состоянии комы. Он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее семиклассник отравился водкой в Гатчинском районе.
Фото: Piter.TV
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