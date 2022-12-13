В Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головные боли

Он находится в реанимации.

В Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головную боль. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам матери мальчика, сын пришёл домой около 14:30 и жаловался на сильные головные боли. Мама дала ребёнку анальгин, но ему стало хуже, поэтому вызвали скорую помощь.

Подростка доставили в больницу Шлиссельбурга в состоянии комы. Он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее семиклассник отравился водкой в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV