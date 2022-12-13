Семиклассник отравился водкой в Гатчинском районе

Мальчик потерял сознание и был госпитализирован.

Вечером воскресенья, 13 марта, с лестничной площадки дома по площади Манина в посёлке Войсковицы (Гатчинский район Ленобласти) был доставлен в больницу 14-летний школьник. Мальчик отравился алкоголем и потерял сознание. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, семиклассник выпил около 400 г водки. При госпитализации его состояние оценили как тяжёлое.

Семья пострадавшего полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного подростка ночью госпитализировали с Арцеуловской аллеи.

Фото: Piter.TV