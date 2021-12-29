Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев

Сергей Нетесов недоволен темпами вакцинации населения.

Российский вирусолог Сергей Нетесов считает, что пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев. Таким мнением специалист поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт заметил, что уровень коллективного иммунитета по стране еще слишком мал - менее 60%, чтобы оказывать нужное воздействие на распространение ковида.

Может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой. Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии в Новосибирском государственном университете

Ученый уверен в том, что в целом в России темпы массовой вакцинации от коронавируса недостаточные.

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Фото: Piter.tv

