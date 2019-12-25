Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге

Губернатор не отрицает, что возможна новая волна.

Петербург преодолел "пятую волну" коронавируса в Петербурге. Об этом на личной встрече в Москве сообщил президенту губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, ситуация "непростая", но контролируемая. Ожидается, что будут и "другие какие-то подъемы".

Справиться с нагрузкой на здравоохранение помогло строительство стационаров-трансформеров. За год их появилось сразу 4. В этом году заложили еще один - на 400 коек.

Таким образом, у нас в конце года будет уже 2200 совершенно новых коек. И это не просто стационары, а стационары-трансформеры. Это означает, что после ковида мы их перепрофилируем уже под плановых больных. Александр Беглов.

Основная нагрузка на амбулаторные медучреждения легла летом. Тогда было до 200 тысяч заболевших.

На данный момент пандемия пошла на спад. Врачам помогают 1016 студентов и ординаторов вузов, а также 967 студентов выпускных курсов колледжей. Они проводят, в том числе, дистанционный мониторинг состояния пациентов. Также студенты привлечены для работы в колл-центрах.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой