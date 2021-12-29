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Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России

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Вице-премьер РФ рассказала о негативной тенденции в некоторых регионах.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. Об этом на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что специалисты фиксируют тенденцию по снижению уровня коллективного иммунитета среди населения. Это происходит в ряде регионов.

В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что 21 января российский вице-премьер сообщала, что уровень коллективного иммунитета граждан страны к коронавирусной инфекции вырос с 63,7 до 64,4% При этом первый компонент вакцины для профилактики заражения COVID-19 п стране получили 81 981 007 человек.  Полный прививочный курс прошли 78 059 701 пациентов.

Голикова назвала штамм "дельта" уходящим из России.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: коллективный иммунитет, пандемия, статистика, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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