Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России

Вице-премьер РФ рассказала о негативной тенденции в некоторых регионах.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. Об этом на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что специалисты фиксируют тенденцию по снижению уровня коллективного иммунитета среди населения. Это происходит в ряде регионов.

В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что 21 января российский вице-премьер сообщала, что уровень коллективного иммунитета граждан страны к коронавирусной инфекции вырос с 63,7 до 64,4% При этом первый компонент вакцины для профилактики заражения COVID-19 п стране получили 81 981 007 человек. Полный прививочный курс прошли 78 059 701 пациентов.

Голикова назвала штамм "дельта" уходящим из России.

Фото и видео: Правительство России

