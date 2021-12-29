Голикова назвала штамм "дельта" уходящим из России

По стране все больше распространяется "омикрон" и другие штаммы.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала штамм коронавирусной инфекции "дельта" уходящим из России. Такое заявление чиновница сделала на правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время доля заражений данным вариантом ковида по стране сократилась до 47%.

Эксперт напомнила кабинету министров о том, что в настоящее время в России на распространение других вариантов ковида и особенно "омикрона" приходится 52,1% новых пациентов. При этом случаи инфицирования южноафриканским штаммом COVID-19 выявлены на территории 72 субъектов РФ.

Смертность в РФ в январе 2022 года оказалась на 22% ниже, чем в январе 2021 года.

Фото и видео: Правительство России

