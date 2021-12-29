Татьяна Голикова привела статистику по летальным исходам от ковида.

Смертность в РФ в январе 2022 года оказалась на 22% ниже, чем в январе 2021 года. Результатами статистики с президентом России Владимиром Путиным поделилась на правительственном заседании вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница привела данные за первые 25 дней текущего года. Она сравнила их с аналогичным периодом в прошлом году.

Оперативные показатели смертности населения за 25 дней января на 22% меньше аналогичного периода прошлого года и также на 22% меньше 25 дней декабря 2021 года. Татьяна Голикова, вице-премьер России

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились свыше 358,7 млн человек. Из них порядка 5,6 млн пациентов скончались. В РФ согласно сведениям от оперативного штаба по борьбе с ковидом на текущий момент зарегистрировано 11 315 801 случай заражения. Вылечились от инфекции 10 099 937 человек. Жертвами пандемии по стране стали 328 105 человек.

Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за ковида.

Фото и видео: Правительство России

