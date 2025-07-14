Эсперт объяснил, почему средний возраст создания семьи в России растет

Екатерина Елгаева указала на тенденцию к увеличению показателей по поздним бракам.

Средний возраст первого вступления в брак на территории России увеличился на три года. Такими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделилась семейный медиатор Екатерина Елгаева. Она объяснила зрителям программы, что невесты идут в ЗАГС в 33 года, а женихи - в 35 лет. По словам эксперта, граждане откладывают регистрацию своих отношений, а тенденция поздних браков только набирает обороты в связи с социально-экономическими причинами. Речь идет о том, что для начала молодежь хочет "встать на ноги", сделать себе профессиональную карьеру и купить жилплощадь.

И это связано, в принципе, с изменением способа ведения хозяйства. То есть мы не хотим жить с родителями, потому что жизнь с родителями — это достаточно большой риск для существования семьи. Екатерина Елгаева, эксперт

Медиатор пояснила, что сегодняшние семьи разительно отличаются от тех крестьянских, которые в России превалировали 150 лет назад, когда родители рожали детей и н думали об их образовании. Екатерина Еглаева добавила, что в тот период времени нужны были "рабочие руки в семье или няньки", поэтому, когда одни дети чуть-чуть подрастали, то сразу же начинали нянчить следующих. В советской системе ребенок гарантировано получал от государства бесплатный детский сад, школьное образование, бесплатные спортивные секции или кружки. Однако сейчас за многие услуги требуется оплата.

Люди откладывают рождение детей и вместе с этим откладывают вступление в брак. Потому что если ты не рожаешь детей, не покупаешь совместное жилье, то зачем тебе брак? Екатерина Елгаева, эксперт

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Фото и видео: 360.ru