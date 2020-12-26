Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году

Вице-премьер рассказала о сохранении репродуктивного здоровья населения в России.

Количество женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти по России. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ. Чиновница из федерального правительства объяснила представителям Коммунистической партии страны, что такие показатели позволили сохранить практически 42 тысячи жизней за 2024 год. Эксперт заметила, что также увеличилось число тех, кто делает процедуру эко. За последние пять лет количество сделанных процедур выросло на 27 процентов и составило почти 129 тысяч случаев.

Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Вице-премьер добавила, что в России 97 процентов подростков 15-17 лет проходят профилактические осмотры. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли четыре миллиона подростков. Заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявлены у пяти процентов девочек и у четырех процентов мальчиков. Профосмотры репродуктивного здоровья среди взрослого населения показали заболевания у 12,9 процентов женщин и у 2,1 процента мужчин.

Голикова: число россиянок репродуктивного возраста к 2046 году сократится до 27 млн.

Фото:Правительство России