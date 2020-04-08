Число абортов в России снизилось на 5% в 2025 году

По данным Минздрава, в 2025 году количество прерываний беременности снизилось до 321 тысячи. Впервые ведомство опубликовало статистику по всем регионам: в некоторых субъектах показатель уменьшился вдвое, но в четырёх регионах он вырос.

Министерство здравоохранения России опубликовало статистику по числу абортов за 2025 год в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Общее количество прерываний беременности сократилось на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом и составило 321 тысячу случаев. Ведомство впервые представило данные в разрезе всех субъектов федерации.

Региональная картина оказалась неоднородной. В Карачаево-Черкесии и Вологодской области число абортов уменьшилось почти вдвое. В Дагестане, Мордовии и Чувашии снижение оказалось минимальным — всего 2–3 процента. При этом в Тверской области, Северной Осетии и Ингушетии показатель, напротив, вырос.

Впервые в отраслевую статистику включены сведения по новым регионам. В 2025 году в ДНР было зафиксировано 3 тысячи абортов, в ЛНР — 2,28 тысячи, в Запорожской области — 616, в Херсонской — 521.

Власти продолжают системную работу по сокращению числа абортов. С 2023 года Минздрав развивает практику доабортного консультирования: женщинам, обратившимся с намерением прервать беременность, предлагают беседу с психологом, а иногда и с юристом. С сентября 2024 года препараты для медикаментозного аборта включены в перечень подлежащих предметно-количественному учёту, что ужесточило контроль за их оборотом. Примерно в трети регионов приняты законы, запрещающие склонение женщин к прерыванию беременности, за нарушение которых предусмотрены штрафы.

В конце 2025 года Минздрав ввёл новые требования к условиям проведения абортов. Теперь процедуру проводят не в амбулаториях, а в условиях дневного или круглосуточного стационара, что повышает безопасность пациенток. Клиники обязаны иметь соответствующую лицензию, операционную и анестезиолога-реаниматолога в здании стационара.

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