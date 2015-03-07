Врачи из Челябинска впервые в мире выходили малыша весом 480 граммов

Девочка находится дома с родными.

Врачи из Челябинска впервые в мире выходили провели сложную операцию будущей маме и выходили малышку весом 480 граммов. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

На шестом месяце беременности жительница Челябинска узнала, что у нее рак шейки матки стадии 3б, из-за чего будущей маме рекомендовали сделать аборт и срочно приступить к лечению. Метастазы разрослись по всему телу. Однако женщина отказалась прерывать беременность, так как дочь была долгожданный ребенком.

На 25-й неделе беременности у пациентки началось кровотечение. Кесарево сечение проводили пять бригад врачей прямо под рентген-аппаратом для контроля кровообращения.

Ребенок имел экстремально низкий вес — 480 граммов. Врачи выходили малышку. Сейчас ребенок дома с родными. Мама младенца проходит курс химиотерапии, и у неë тоже положительная динамика.

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Фото: Pxhere