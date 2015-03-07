  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе
Сегодня, 19:05
261
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе

0 0

Глава группы  военных советников и научно-технического центра "Царские волки" пострадал во время обстрела в ДНР.

Экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина, который получил ранение в Донецке, сделают операцию в одном из московских госпиталей. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава группы  военных советников и научно-технического центра "Царские волки" пострадал во время обстрела в ДНР. Ему необходима операция по извлечению осколка. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова-на-Дону не решились на операцию.

Также столичные медики прооперируют его двух коллег. Они находятся в тяжелом состоянии. 

Ранее на Piter.tv: бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова похоронили на Аллее Героев.

Фото: YouTube / РОГОЗИН

Теги: московский госпиталь, раненый рогозин, рогозин, роскосмос
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии