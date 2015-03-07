Раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе

Глава группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" пострадал во время обстрела в ДНР.

Экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина, который получил ранение в Донецке, сделают операцию в одном из московских госпиталей. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" пострадал во время обстрела в ДНР. Ему необходима операция по извлечению осколка. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова-на-Дону не решились на операцию.

Также столичные медики прооперируют его двух коллег. Они находятся в тяжелом состоянии.

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Фото: YouTube / РОГОЗИН