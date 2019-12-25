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Бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова похоронили на Аллее Героев
Сегодня, 17:26
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Бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова похоронили на Аллее Героев

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Русский солдат с гранатометом в руках ликвидировал весь пулемётный расчёт противника.

Бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, который погиб в зоне СВО во время выполнения боевой задачи, похоронили в Петербурге. Его тело находится на Аллее Героев Белоостровского кладбища.

Как рассказал Евгений Пригожин, погибший солдат с гранатометом в руках ликвидировал весь пулемётный расчёт противника. Во время выполнения задания военный получил смертельную рану. 

Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истёк кровью, пытались вытащить.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

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Фото: Pexels 

Теги: евгений пригожин, похороны бойца, спецоперация на украине, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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