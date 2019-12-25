Бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова похоронили на Аллее Героев

Русский солдат с гранатометом в руках ликвидировал весь пулемётный расчёт противника.

Бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, который погиб в зоне СВО во время выполнения боевой задачи, похоронили в Петербурге. Его тело находится на Аллее Героев Белоостровского кладбища.

Как рассказал Евгений Пригожин, погибший солдат с гранатометом в руках ликвидировал весь пулемётный расчёт противника. Во время выполнения задания военный получил смертельную рану.

Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истёк кровью, пытались вытащить. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

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