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19Fortyfive: в стратегии РФ на Украине произошёл поворотный момент
Сегодня, 11:24
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19Fortyfive: в стратегии РФ на Украине произошёл поворотный момент

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В издании отметили,  что глава РФ заявил об отсутствии ограничений в  финансировании российской армии. 

В издании 19Fortyfive слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" назвали поворотным моментом для украинского конфликта. 

Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины.

19Fortyfive

В издании отметили,  что глава РФ заявил об отсутствии ограничений в  финансировании российской армии. 

Ранее на Piter.tv: Путин считает, что Запад веками хотел "раздробить" Россию.

Фото: kremlin.ru

Теги: 19fortyfive, владимир путин, сво, стратегия вс рф, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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