19Fortyfive: в стратегии РФ на Украине произошёл поворотный момент

В издании отметили, что глава РФ заявил об отсутствии ограничений в финансировании российской армии.

В издании 19Fortyfive слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" назвали поворотным моментом для украинского конфликта.

Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины. 19Fortyfive

В издании отметили, что глава РФ заявил об отсутствии ограничений в финансировании российской армии.

Ранее на Piter.tv: Путин считает, что Запад веками хотел "раздробить" Россию.

Фото: kremlin.ru