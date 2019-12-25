Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка

По его словам, он получил ранение в результате попадания металлического осколка.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Рогозина, он получил ранение в результате попадания металлического осколка размером 3x4 мм. Он уточнил, что осколок вошел выше правой лопатки.

Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее мы сообщали, что при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Рогозин.

Фото: YouTube / РОГОЗИН