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Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка
Сегодня, 10:09
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка

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По его словам, он получил ранение в результате попадания металлического осколка.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Рогозина, он получил ранение в результате попадания металлического осколка размером 3x4 мм. Он уточнил, что осколок вошел выше правой лопатки.

Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей.

Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее мы сообщали, что при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Рогозин.

Фото: YouTube / РОГОЗИН

Теги: дмитрий рогозин, донецк, обстрел, операция, ранение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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