Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Рогозина, он получил ранение в результате попадания металлического осколка размером 3x4 мм. Он уточнил, что осколок вошел выше правой лопатки.
Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей.
Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"
Ранее мы сообщали, что при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Рогозин.
Фото: YouTube / РОГОЗИН
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