При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Рогозин

Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его помощника.

Инцидент произошел 22 декабря на окраине города. Под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников в том числе Дмитрий Рогозин. Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Его госпитализировали, угрозы жизни нет. Также сообщается, что травмы получили сопровождавшие лица. Предположительно, удары наноcились высокоточными боеприпасами 155-мм САУ Caesar.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Видео: Telegram / РИА Новости