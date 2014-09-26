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Минобороны РФ: ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

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Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 сбили в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Вертолет Ми-8 обнаружили в районе Артемовска (ДНР). Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Князе-Григоровка (Херсонская область) и Николаевка (ДНР).

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, ми-8, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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