Минобороны РФ: ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 сбили в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Вертолет Ми-8 обнаружили в районе Артемовска (ДНР). Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Князе-Григоровка (Херсонская область) и Николаевка (ДНР).

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области.

Видео: Минобороны России