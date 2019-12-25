Голикова: число россиянок репродуктивного возраста к 2046 году сократится до 27 млн

Вице-премьер РФ раскрыла статистику по категории женщин в России.

Количество женщин репродуктивного возраста в России сейчас составляет 34 миллионов, но к 2046 году показатель сократится до 27 миллионов человек. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ. Чиновница из федерального правительства объяснила представителям Коммунистической партии страны, что в 2026 году категория женщин в возрасте 20-29 лет станет самой низкой по численности и будет составлять 7,18 миллионов человек. Число возрастет только к 2038 году до уровня в 9,38 миллионов человек.

Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 млн. Сейчас это 34 млн, а к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения. Татьяна Голикова, вце-премьер РФ

Вице-премьер России указала, что у граждан сохраняется ориентация на двух- и трехдетную семью. Так считают соответственно 38 и 39 процентов опрошенных, в то время как десять лет назад семьи ориентировались на одного или максимум двоих детей. Второго и третьего ребенка планировали 53 и 28 процентов опрошенных соответственно. По словам Татьяны Голиковой, заметно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка - с десяти до трех процентов. Согласно сведениям от эксперта, средний возраст всех рождений по стране составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка - 26 лет.

Семейная налоговая выплата составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год.

Фото: Правительство России