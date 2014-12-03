В ГД предложили начислять дополнительные пенсионные баллы за рождение детей

Такое предложение направлено на рассмотрение Татьяне Голиковой.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов из партии ЛДПР направил заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой письмо с законодательным предложением по введению в стране механизма начисления дополнительных пенсионных баллов за рождение и воспитание детей. Текст соответствующего документа пресс-служба политика распространила по СМИ. Известно, что парламентарии призывают власти при рождении одного ребенка начислять человеку по три пенсионных балла, двух детей - пять баллов, трех детей - семь баллов, четырех и более - 10 баллов. Такие баллы будут предоставляться гражданину однократно. Они сохранятся пожизненно и будут учитываться при назначении человеку страховой пенсии.

Прошу рассмотреть возможность введения механизма начисления дополнительных пенсионных баллов за детей, при котором сам факт рождения ребенка и участие родителей в его воспитании напрямую увеличивают будущую пенсию. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что базовые баллы предлагается начислять матерям в России по факту рождения ребенка, а отцам - при подтвержденном участии в его воспитании. Автор такого предложения считает, что такие меры помогут государству подчеркнуть значимость родительства, а также поддержать семьи и учесть их вклад в демографическое развитие страны.

