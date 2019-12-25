  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Свыше 80% россиян получили работу после переобучения в 2025 году
Сегодня, 16:57
128
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В правительстве раскрыли статистку за прошлый год.

Более 80 процентов граждан России получили работу после получения дополнительного профессионального образования в рамках национального проекта "Активные меры содействия занятости". Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники аппарата российского вице-премьера Татьяны Голиковой. 

В 2025 году 119,4 тыс. человек прошли обучение и получили дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям, из них заняты 97 тыс. человек или 81,2%.

Фото: Piter.tv

Теги: работа, статистика, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии