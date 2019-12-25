Названа доля работников со средним профобразованием в кадровой потребности

Татьяна Голикова рассказала о кадровой потребности страны.

В России сотрудники со средним специальным образованием составляют около 65 процентов от существующей по стране кадровой потребности. Соответствующее заявление журналистам сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Слова чиновницы привели представители пресс-службы ее аппарата. Государственная служащая из федерального правительства заметила, что большая часть таких рабочих являются квалифицированными. В том числе речь идет об электромонтерах, станочниках, сварщиках, слесарях, операторов станков.

Ежегодно Минтруд России формирует прогноз кадровой потребности, и мы видим, что именно работники со средним профессиональным образованием составляют порядка 65% этой потребности. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт уточнила, что лаборант химического анализа стал одной из самых востребованных профессий в России.

Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек.

Фото: Правительство России