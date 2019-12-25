  1. Главная
Названа доля работников со средним профобразованием в кадровой потребности
Сегодня, 16:04
67
Татьяна Голикова рассказала о кадровой потребности страны.

В  России сотрудники со средним специальным образованием составляют около 65 процентов от существующей по стране кадровой потребности. Соответствующее заявление журналистам сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Слова чиновницы привели представители пресс-службы ее аппарата. Государственная служащая из федерального правительства заметила, что большая часть таких рабочих являются квалифицированными. В том числе речь идет об электромонтерах, станочниках, сварщиках, слесарях, операторов станков. 

Ежегодно Минтруд России формирует прогноз кадровой потребности, и мы видим, что именно работники со средним профессиональным образованием составляют порядка 65% этой потребности.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт уточнила, что лаборант химического анализа стал одной из самых востребованных профессий в России.

Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек.

Фото: Правительство России

зарплата, татьяна голикова
Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество

