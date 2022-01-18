Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек

В России указали на дефицит кадров.

России требуется вовлечь в экономическую систему около 12 миллионов человек в срок до 2032 года. Соответствующей информацией чиновница из федерального правительства поделилась в рамках видеообращения, транслируемого для участников форума РСПП "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти". Чиновница из федерального правительства заметила, что наибольшее внимание проблеме по кадровому резерву должны уделять компании, занимающиеся обрабатывающей промышленностью, логистикой, транспортировкой и хранением, а также в области науки, здравоохранения и образования.

По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Дополнительно Татьяна Голикова подчеркнула, что для формирования устойчивой и динамичной экономики нашему государству требуется к 2030 году сформировать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров.

