Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году

В России напомнили об экономической заинтересованности в специалистах по ряду профессий.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году властям страны необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации профессиональных рабочих кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономической системы. Соответствующей информацией чиновница из федерального правительства поделилась в рамках видеообращения, транслируемого для участников форума "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".

Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, исходя из прогноза потребности в кадрах. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова добавила, что государству требуется укреплять связь между работодателями и образовательными организациями. Также следует повышать престиж востребованных в стране профессий.

Голикова: охват для выявления болезней репродуктивной системы у подростков расширят.

Фото и видео: Правительство России