Сегодня, 16:59
Голикова: охват для выявления болезней репродуктивной системы у подростков расширят

Вице-премьер России сообщила о медицинском обследовании несовершеннолетних граждан.

Охват для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков на территории нашего государства будет расширен . За первые десять месяцев 2025 года такую профильную диспансеризацию прошли более 12,5 миллионов человек. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница сообщила коллегам, что  по стране предоставляться комплексная поддержка семьям в подготовке к рождению ребенка, а также оказываться необходимая помощь женщинам в формировании мотивации к материнству в контексте репродуктивного выбора. Со следующего года будет вестись разработка нового стандарта медицинской помощи в послеродовом периоде.

Расширим охват ею  для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков.

Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Голикова напомнила о новых выплатах для "Матерей-героинь" и пенсионеров.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дети, кабмин, репродуктивная диспансеризация, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

