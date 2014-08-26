Вице-премьер России сообщила о медицинском обследовании несовершеннолетних граждан.

Охват для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков на территории нашего государства будет расширен . За первые десять месяцев 2025 года такую профильную диспансеризацию прошли более 12,5 миллионов человек. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница сообщила коллегам, что по стране предоставляться комплексная поддержка семьям в подготовке к рождению ребенка, а также оказываться необходимая помощь женщинам в формировании мотивации к материнству в контексте репродуктивного выбора. Со следующего года будет вестись разработка нового стандарта медицинской помощи в послеродовом периоде.

Расширим охват ею для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков. Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Фото и видео: Правительство России