Семейная налоговая выплата составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год

Татьяна Голикова рассказала о государственной поддержке россиян с детьми.

Семейная налоговая выплата, которую с 2026 года смогут получать в России семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ. Чиновница из федерального правительства отметила, что властями принято решение о семейной налоговой выплате, которая будет действовать со следующего года по итогам 2025 года с возвратом уплаченного подоходного налога.

Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Порядка 40% петербуржцев считают аренду жилья выгоднее ипотеки.

Фото: Правительство России