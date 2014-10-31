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Семейная налоговая выплата составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год
Сегодня, 10:48
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Семейная налоговая выплата составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год

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Татьяна Голикова рассказала о государственной поддержке россиян с детьми.

Семейная налоговая выплата, которую с 2026 года смогут получать в России семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ. Чиновница из федерального правительства отметила, что властями принято решение о  семейной налоговой выплате, которая будет действовать со следующего года по итогам 2025 года с возвратом уплаченного подоходного налога.

Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

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Фото: Правительство России

Теги: налоги, семья, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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