40% петербуржцев считают аренду жилья выгоднее ипотеки

Общероссийская тенденция аналогична: только 25% россиян считают ипотеку выгодной.

В Санкт-Петербурге все больше горожан отдают предпочтение аренде жилья вместо покупки квартиры в ипотеку. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 40% петербуржцев считают, что съем квартиры в текущих экономических условиях — более разумный выбор. Только каждый четвертый (25%) придерживается мнения, что ипотека выгоднее. Ещё 35% не смогли определиться.

Для сравнения: в Москве аренду поддерживают 38%, а в регионах — 31%. Ипотеку в качестве более выгодного решения выбрали 29% жителей регионов, 25% — в Петербурге и лишь 21% — в Москве.

Общероссийская тенденция аналогична: только 25% россиян считают ипотеку выгодной, год назад таких было 38%. Число сторонников аренды выросло до 37%.

Петербуржцы, выбирающие ипотеку, отмечают её смысл при стабильном доходе — "лучше платить за свое". Противники подчеркивают риски: высокие ставки и неуверенность в завтрашнем дне.

Исследование также показало, что молодежь чаще поддерживает аренду, а более старшие поколения — ипотеку. Женщины чуть чаще мужчин считают ипотеку оправданной. Среди петербуржцев с доходом выше 100 тысяч рублей съем особенно популярен — как способ сохранить гибкость и не связываться с долговыми обязательствами.

Ранее аналитики рассказали, что мотивирует петербуржцев работать лучше.

Фото: Piter.tv