Аналитики рассказали, что мотивирует петербуржцев работать лучше

Кроме того, для половины участников опроса (55%) приятной рабочей атмосферой стимулируется желание трудиться эффективно, тогда как 62% вдохновляет непосредственно сам характер выполняемой работы.

Согласно исследованию hh.ru, главным стимулом для подавляющего числа жителей Санкт-Петербурга (72%) является осознание собственной ценности на рабочем месте, которое проявляется в справедливой оплате труда и признании достижений коллегами или руководством организации. Примечательно, что эта мотивация особо важна среди молодежи до 24 лет (76%), подчеркивая значимость признания результатов труда именно для молодого поколения.

Кроме того, для половины участников опроса (55%) приятной рабочей атмосферой стимулируется желание трудиться эффективно, тогда как 62% вдохновляет непосредственно сам характер выполняемой работы. Каждый третий участник исследования указал, что наличие стабильности компании влияет на его производительность, а почти треть видит дополнительную мотивацию в понимании смысла и пользы своего труда. Последнее обстоятельство чаще всего отмечают представители старших возрастных групп (старше 55 лет).

Также отмечается, что поддержка со стороны начальства играет роль в повышении эффективности работников (28%). Интересным фактом является влияние внешних факторов на эффективность труда: 3% горожан отметили зависимость производительности от семейных обстоятельств и личного благополучия, а 8% признались, что их работоспособность зависит от самочувствия.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительный отпуск для выгоревших на работе одобряют 54% петербуржцев.

Фото: Piter.TV