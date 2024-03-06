Дополнительный отпуск для выгоревших на работе одобряют 54% петербуржцев

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск – 64%.

Инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании поддерживают 54% петербуржцев, среди молодёжи сторонников идеи ещё больше – 75%, сообщили сегодня в пресс-службе SuperJob.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до семи календарных дней для горожан с эмоциональным выгоранием – состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях.

По данным опроса, 27% выступили против: "А работать за выгоревших кто будет?", "Насколько эти тесты будут объективны?", "Нет такого диагноза!" 19% затруднились с оценкой инициативы: "Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска".

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск – 64%, среди не испытывавших подобное состояние – 26%. Как отмечается, эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев проверили на знания о мошенничестве в Интернете.

Фото: Pxhere