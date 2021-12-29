Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за ковида

Глава РФ дал поручение кабмину вернуть медпомощь несовершеннолетним пациентам.

Российский президент Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи помощи детям из-за распространения коронавирусной инфекции. Данное замечание глава государства высказал на правительственном заседании после того, как заслушал доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об эпидемиологической обстановки.

Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное. Владимир Путин, президент России

Политик напомнил коллегам о том, что в позапрошлом и прошлом годах такая же мера применялась в России. Речь идет о перемаршрутировании пациентов. Он дал поручение экспертам изучить, насколько данный способ медпомощи возможен сейчас. Путин призвал оказать федеральную помощь регионам, которые нуждаются в этом.

Путин посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда.

Фото и видео: Правительство России

