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Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за ковида

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Глава РФ дал поручение кабмину вернуть медпомощь несовершеннолетним пациентам.

Российский президент Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи помощи детям из-за распространения коронавирусной инфекции. Данное замечание глава государства высказал на правительственном заседании после того, как заслушал доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об эпидемиологической обстановки.

Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное.

Владимир Путин, президент России

Политик напомнил коллегам о том, что в позапрошлом и прошлом годах такая же мера применялась в России. Речь идет о перемаршрутировании пациентов. Он дал поручение экспертам изучить, насколько данный способ медпомощи возможен сейчас. Путин призвал оказать федеральную помощь регионам, которые нуждаются в этом.

Путин посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: владимир путин, дети, плановая медицинская помощь, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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