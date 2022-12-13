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Врач перечислил признаки весенней астении у детей
Сегодня, 14:24
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Врач перечислил признаки весенней астении у детей

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Астения — это состояние общей слабости и повышенной утомляемости.

Врач-невролог назвала симптомы весенней астении у детей. Медик рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", на что нужно обращать внимание родителям.

Астения — это состояние общей слабости и повышенной утомляемости. Первый симптом болезни – нехватка сил на выполнение привычных дел. Школьники, у которых диагностируют астению, отказываются от любимых занятий, например, прогулок или встреч с друзьями. В таком состоянии дети предпочитают долго спать или лежать на кровати. 

После отдыха пациенты с астенией все равно чувствуют усталость, полноценного восстановления нервной системы не происходит. 

Обычно симптомы болезни проявляются весной, после зимы накапливается усталость, а в конце мая надо сдавать итоговые контрольные и экзамены. Им не хватает солнца, отдыха, прогулок на свежем воздухе. 

На фоне астении легко присоединяются другие неврологические нарушения. У ребенка может появиться эмоциональная неустойчивость, раздражительность, возрастает тревожность. Он может часто жаловаться на головные боли после нагрузки, нарушается засыпание — возникает масса проблем.

Врач-невролог

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Фото: Pxhere

Теги: астения, врач, здоровье, медицина, психика детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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