Стало известно, какие факультеты чаще всего выбирают петербургские абитуриенты

Около 47 процентов выпускников планируют поступать в вузы.

Стало известно, какие направления в университетах и колледжах являются самыми популярными у петербургских школьников. Около 27 процентов выпускников выбирают профессии в IT. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Десятая часть абитуриентов хочет связать свою жизнь с медициной. Около пяти процентов учеников 11-х классов хотят стать юристами. Шесть процентов детей будут поступать на направление "Экономика". По пять процентов школьников сообщили о желании стать учителями, строителями, автомеханиками.

Еще 29 процентов родителей рассказали, что после школы их дети пойдут в колледжи. Более 47 процентов школьников планируют поступать в вузы. Только три процента детей возьмут годовой отпуск перед поступлением и поработают, чтобы понять, что им интересно.

Ранее на Piter.tv: около 75 процентов жителей Петербурга считают, что нейросети могут "подсидеть" людей в некоторых профессиях.

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