За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1906 случаев COVID-19

Статистика по количеству смертей пошла вниз.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 906 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

В целом уровень заболеваемости остается на том же уровне, снижается незначительно. Накануне новых случаев было 1910. Еще 1971 человек выздоровел, 54 человека умерли.

За все время пандемии в городе зарегистрировали 536 367 случаев. Из жизни ушел 19 481 человек.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса на дому лечатся 50 тысяч человек.

Фото: Piter.TV