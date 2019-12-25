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За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1906 случаев COVID-19
Сегодня, 11:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1906 случаев COVID-19

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Статистика по количеству смертей пошла вниз.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 906 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

В целом уровень заболеваемости остается на том же уровне, снижается незначительно. Накануне новых случаев было 1910. Еще 1971 человек выздоровел, 54 человека умерли.

За все время пандемии в городе зарегистрировали 536 367 случаев. Из жизни ушел 19 481 человек.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса на дому лечатся 50 тысяч человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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