За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1906 случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявили 1 906 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
В целом уровень заболеваемости остается на том же уровне, снижается незначительно. Накануне новых случаев было 1910. Еще 1971 человек выздоровел, 54 человека умерли.
За все время пандемии в городе зарегистрировали 536 367 случаев. Из жизни ушел 19 481 человек.
Накануне стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса на дому лечатся 50 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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