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В Петербурге от коронавируса на дому лечатся 50 тысяч человек
Сегодня, 14:04
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В Петербурге от коронавируса на дому лечатся 50 тысяч человек

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Почти все из них, по официальным данным, получают бесплатные лекарства.

По состоянию на 3 августа на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями находятся 50 840 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

Из них бесплатные лекарственные средства получают 49 880 человек. Напомним, что, если у вас подозревают коронавирус, необходимо вызвать на дом лечащего врача. Он должен провести осмотр и предоставить лекарства, необходимые для лечения в соответствии со степенью тяжести заболевания.

В пансионате "Балтиец", который выполняет функции обсерватора, находятся 107 человек. На карантине — 1619 человек.

В стационарах 6212 человек. Таким образом, количество активных случаев на данный момент составляет около 57 тыс. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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