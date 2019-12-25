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В Петербурге свободны 46% коронавирусных коек
Сегодня, 14:00
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В Петербурге свободны 46% коронавирусных коек

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За день в стационары поступило 186 человек.

Пресс-служба губернатора Петербурга представила актуальная данные на 3 августа по ситуации с COVID-19 в городе. На данный момент для больных коронавирусом и пневмониями развернуто 8 366 коек, из них свободны 46,23%.

На лечении в стационарах, по данным комитета по здравоохранению, находится 6212 человек. Из них 597 находятся в реанимации, 274 подключены к ИВЛ. Во временном госпитале в "Ленэкспо" 312 человек, а в пансионате "Заря" — 563. Всего на данный момент как инфекционные работают 13 городских и 9 федеральных учреждений.

Коэффициент распространения вирусной инфекции составляет 1,00 при нормативе не более единицы.

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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