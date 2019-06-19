За 12 лет в Петербурге пропало более 18 тыс. человек

Жителей Северной столицы и Ленобласти приглашают присоединиться к отряду "ЛизаАлерт".

Сегодня, 7 декабря, петербургский поисковый отряд "ЛизаАлерт" отмечает 12-летие. За все время существования организации в Северной столице пропало более 18,2 тыс. человек. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

Свыше 13,6 тыс. поисков закончились благополучно, люди были найдены живыми. Еще 1,5 тыс. найденных погибли. Поиск 432 пропавших людей до сих пор не увенчался успехом.

Нас часто спрашивают, какой он – среднестатистический поисковик. И мы честно пытаемся ответить, выискивая хоть какую-то закономерность. Ну, допустим, самые популярные женские имена в петербургском отряде – Ольга и Анастасия, мужские – Александр и Алексей. Самые богатые на дни рождения месяцы – июнь и декабрь. Вы ведь уже понимаете, к чему мы клоним, правда? Искать и находить людей может каждый. Присоединяйтесь! Отряд "ЛизаАлерт"

Ранее на Piter.tv: в поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер