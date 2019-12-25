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В поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек
Сегодня, 13:09
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В поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек

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Огонь потушили спустя полтора часа.

Сегодня, 7 декабря, в Приморском районе пожар унес жизнь человека. В поселке Лисий Нос на Корженевской в доме № 4 вспыхнула мансарда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал поступил на пульт диспетчера в 11:17. В двухэтажном доме площадью  240 "квадратов" загорелась мансарда.  

Работы по ликвидации пожара выполняли 19 спасателей и четыре спецмашины. Огонь потушили спустя полтора часа. В 12:55 пожар был ликвидирован.       
         
В результате пожара погиб один человек.  Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

На место пожара прибыли правоохранители. Устанавливается личность погибшего.

Ранее на Piter.tv: после пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут.

Фото: Piter.tv
 

Теги: лисий нос пожар, сгорел дом
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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