В поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек

Огонь потушили спустя полтора часа.

Сегодня, 7 декабря, в Приморском районе пожар унес жизнь человека. В поселке Лисий Нос на Корженевской в доме № 4 вспыхнула мансарда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал поступил на пульт диспетчера в 11:17. В двухэтажном доме площадью 240 "квадратов" загорелась мансарда.

Работы по ликвидации пожара выполняли 19 спасателей и четыре спецмашины. Огонь потушили спустя полтора часа. В 12:55 пожар был ликвидирован.



В результате пожара погиб один человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

На место пожара прибыли правоохранители. Устанавливается личность погибшего.

Ранее на Piter.tv: после пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут.

Фото: Piter.tv

